Второй день совместных учений «Зульфикар-1403» армии Ирана прошел в воскресенье с проведением операций «оборона побережья», «морской десант» и «высадка на берег» силами морской пехоты при поддержке корабля «Тонб» и бронетанковых подразделений сухопутных войск армии Исламской Республики Иран в районе «третьего морского района Конарак».