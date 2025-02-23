Второй день совместных учений «Зульфикар-1403»

Второй день совместных учений «Зульфикар-1403» армии Ирана прошел в воскресенье с проведением операций «оборона побережья», «морской десант» и «высадка на берег» силами морской пехоты при поддержке корабля «Тонб» и бронетанковых подразделений сухопутных войск армии Исламской Республики Иран в районе «третьего морского района Конарак».

journalistشهرام مومنی نوکنده
23 февр. 2025 г., 17:39

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