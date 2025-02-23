Второй день совместных учений «Зульфикар-1403» армии Ирана прошел в воскресенье с проведением операций «оборона побережья», «морской десант» и «высадка на берег» силами морской пехоты при поддержке корабля «Тонб» и бронетанковых подразделений сухопутных войск армии Исламской Республики Иран в районе «третьего морского района Конарак».
23 февр. 2025 г., 17:39
Похожие новости
-
Военные учения в Иране свидетельствуют о высокой готовности и мощи революционных сил: иранский военный
Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции…
-
Сухопутные войска КСИР начали второй этап учений "Могущество великого Пророка-19"
Дизфуль, 18 февраля, ИРНА – Второй этап учений "Могущество великого Пророка-19" сухопутных…
Ваш комментарий