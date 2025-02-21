Визит президента на международную выставку торговли с Евразией

Президент Масъуд Пезешкиян в пятницу вечером посетил третью международную выставку торговли с Евразией. Он осмотрел различные секции мероприятия, в котором приняли участие более 100 иранских компаний и торговые делегации из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.
21 февр. 2025 г., 19:37
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