Визит президента на международную выставку торговли с Евразией

Президент Масъуд Пезешкиян в пятницу вечером посетил третью международную выставку торговли с Евразией. Он осмотрел различные секции мероприятия, в котором приняли участие более 100 иранских компаний и торговые делегации из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.

journalistشهرام مومنی نوکنده
21 февр. 2025 г., 19:37

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