Визит президента на международную выставку торговли с Евразией

Президент Масъуд Пезешкиян в пятницу вечером посетил третью международную выставку торговли с Евразией. Он осмотрел различные секции мероприятия, в котором приняли участие более 100 иранских компаний и торговые делегации из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.