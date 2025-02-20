Лагуна Кори Азини (Сирик)

Лагуна Азини, также известная как Хор Азини и Хор Сирик, представляет собой лагуну длиной более 4 километров и площадью около 15 000 гектаров, расположенную в округе Сирик, в 35 километрах от города Сирик. Эта лагуна является одной из лагун дельты реки Газ и мангровых зарослей в провинции Хормозган. В этой лагуне обитают густые мангровые заросли, уникальный вид чандал, а также различные виды животных и растений.