Плетение циновок в Заркане, Фарс

Плетение циновок, или «буриабафи», — один из старейших видов ремесел и, возможно, самый древний из них. Образцы, найденные в Месопотамии, свидетельствуют о том, что плетение циновок было началом текстильного производства, гончарного дела и изготовления кувшинов. Для изготовления буриа сначала собирают тростник с тростниковых зарослей или пальм и сушат его, затем тростник измельчают, а после замачивания начинают плетение, и в конце концов, переплетая их вместе, получается художественный продукт под названием буриа.
13 февр. 2025 г., 01:02
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