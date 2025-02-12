Плетение циновок в Заркане, Фарс

Плетение циновок, или «буриабафи», — один из старейших видов ремесел и, возможно, самый древний из них. Образцы, найденные в Месопотамии, свидетельствуют о том, что плетение циновок было началом текстильного производства, гончарного дела и изготовления кувшинов. Для изготовления буриа сначала собирают тростник с тростниковых зарослей или пальм и сушат его, затем тростник измельчают, а после замачивания начинают плетение, и в конце концов, переплетая их вместе, получается художественный продукт под названием буриа.