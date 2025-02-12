Встреча ученых, специалистов и должностных лиц оборонной промышленности страны с Верховным лидером

В среду утром группа должностных лиц Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил, элита оборонной промышленности, эксперты и сотрудники Министерства обороны, а также ряд семей шахидов оборонной промышленности встретились с аятоллой Хаменеи.