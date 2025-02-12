Заснеженная природа возвышенностей Голестана

С приходом недавней волны осадков в Голестан, снегопад покрыл белым покровом горные районы этой провинции. Эти осадки, помимо освежения природы, создали красивые зимние пейзажи в этих районах.

journalistشهرام مومنی نوکنده
12 февр. 2025 г., 16:59

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