Заснеженная природа возвышенностей Голестана

С приходом недавней волны осадков в Голестан, снегопад покрыл белым покровом горные районы этой провинции. Эти осадки, помимо освежения природы, создали красивые зимние пейзажи в этих районах.
12 февр. 2025 г., 16:59
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