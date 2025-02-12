40-й Международный музыкальный фестиваль «Фаджр» — день первый

Первый день 40-го Международного музыкального фестиваля «Фаджр» прошел вечером во вторник с выступлениями Национального оркестра Ирана под управлением Хомаюна Рахимиана в зале Вахдат, Тегеран, группы «Авайе Табари» в Доме культуры Бахман и группы Курдован в башне Азади.

journalistشهرام مومنی نوکنده
12 февр. 2025 г., 11:57

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