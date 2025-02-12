40-й Международный музыкальный фестиваль «Фаджр» — день первый

Первый день 40-го Международного музыкального фестиваля «Фаджр» прошел вечером во вторник с выступлениями Национального оркестра Ирана под управлением Хомаюна Рахимиана в зале Вахдат, Тегеран, группы «Авайе Табари» в Доме культуры Бахман и группы Курдован в башне Азади.
Похожие новости
-
43-я кинофестиваль "Фаджр", день пятый
Сорок третий кинофестиваль "Фаджр" проходит под председательством Манучехра Шахсавари в Доме…
-
Четвертый день. События и закулисные моменты 43-я кинофестиваля "Фаджр"
43-й кинофестиваль "Фаджр" под руководством Манучехра Шахсавари проходит с 31 января по 10…
-
Лига плавания клубов Ирана
Двадцать первый тур лиги плавания клубов Ирана с участием более 150 пловцов в составе 9 команд…
Ваш комментарий