40-й Международный музыкальный фестиваль «Фаджр» — день первый

Первый день 40-го Международного музыкального фестиваля «Фаджр» прошел вечером во вторник с выступлениями Национального оркестра Ирана под управлением Хомаюна Рахимиана в зале Вахдат, Тегеран, группы «Авайе Табари» в Доме культуры Бахман и группы Курдован в башне Азади.