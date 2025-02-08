Заснеженная природа деревни Шибли

Деревня Шибли, расположенная на склоне горы Шибли, недалеко от одноименного тоннеля, считается одним из самых холодных и снежных регионов провинции Восточный Азербайджан. Эта деревня находится на пути между Тебризом и Бостанабадом, вдоль глубокой долины, которая зимой полностью покрыта снегом.