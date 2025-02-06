Встреча иностранных послов с Президентом

В четверг, в преддверии 46-й годовщины победы Исламской революции, послы, главы представительств и иностранных организаций, аккредитованные в Тегеране, встретились с президентом Масъудом Пезешкияном.

journalistشهرام مومنی نوکنده
6 февр. 2025 г., 20:07

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