Встреча иностранных послов с Президентом

В четверг, в преддверии 46-й годовщины победы Исламской революции, послы, главы представительств и иностранных организаций, аккредитованные в Тегеране, встретились с президентом Масъудом Пезешкияном.
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