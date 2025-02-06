Присоединение корабля-дрононосца «Шахид Багери» к Военно-морским силам КСИР

Корабль-дрононосец «Шахид Бахман Багери» был присоединен к боевому флоту Военно-морских сил КСИР в Персидском заливе в четверг в присутствии генерал-майора Мохаммада Багери, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, бригадного генерала Азиза Насирзаде, министра обороны и поддержки Вооруженных сил, и генерал-майора Хосейна Салами, командующего Корпусом стражей исламской революции.
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