Присоединение корабля-дрононосца «Шахид Багери» к Военно-морским силам КСИР

Корабль-дрононосец «Шахид Бахман Багери» был присоединен к боевому флоту Военно-морских сил КСИР в Персидском заливе в четверг в присутствии генерал-майора Мохаммада Багери, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, бригадного генерала Азиза Насирзаде, министра обороны и поддержки Вооруженных сил, и генерал-майора Хосейна Салами, командующего Корпусом стражей исламской революции.