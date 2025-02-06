Лагун "Шатт-Али"

"Шатт-Али" - это название водного пути, пристани и деревни в районе "Хор-эль-Азим", расположенном рядом с ирано-иракской границей. "Хор-эль-Азим" столкнулся с такими проблемами, как эксплуатация нефтяных скважин, засуха и загрязнение. Строительство дорог стало еще одной раной, нанесенной этой экосистеме. Но, несмотря на все эти трудности, Хор-эль-Азим все еще жив и продолжает существовать.

journalistشهرام مومنی نوکنده
6 февр. 2025 г., 13:26

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