В Иране прошли учения «Насралла 2»

Во вторник, 5 февраля, в Иране завершились военные учения «Насралла 2». Учения прошли с участием тактических батальонов сил правопорядка Исламской Республики Иран, воздушных сил СПИРИ, беспилотных подразделений СПИРИ, а также командующих полиции провинций Керман, Южный Хорасан и Йезд в районе мечети Шекар в Табасе. Одной из главных целей этих учений было обеспечение безопасности в пустыне и повышение оперативных возможностей тактических подразделений. Также учения направлены на укрепление безопасности в пустынных регионах страны.