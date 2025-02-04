43-я кинофестиваль "Фаджр", день пятый

Сорок третий кинофестиваль "Фаджр" проходит под председательством Манучехра Шахсавари в Доме фестиваля в Тегеране. В этом году 33 фильма будут соревноваться в секции "Грёзы Симурга" и 4 фильма - в секции анимации. Из этих 33 фильмов 13 работ будут оцениваться в секции дебютных фильмов.