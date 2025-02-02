Торжество перехода к половой зрелости в мавзолее Реза

Празднование совершеннолетия 700 школьниц состоялось в воскресенье утром в зале Дар аль-Мархама мавзолея имама Резы в Мешхеде.

journalistشهرام مومنی نوکنده
2 февр. 2025 г., 20:38

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