Президент посетил новейшие достижения в области обороны и космоса

В воскресенье утром в Национальный день космических технологий, президент Масъуд Пезешкиян посетил новейшие достижения в области обороны и космоса Министерства обороны и поддержки вооруженных сил.

journalistشهرام مومنی نوکنده
2 февр. 2025 г., 16:37

Похожие новости

????

??? ???????????

You are replying to: .