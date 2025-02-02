Президент посетил новейшие достижения в области обороны и космоса

В воскресенье утром в Национальный день космических технологий, президент Масъуд Пезешкиян посетил новейшие достижения в области обороны и космоса Министерства обороны и поддержки вооруженных сил.
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