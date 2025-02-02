Встреча участников международных соревнований по Корану с Лидером революции

Сегодня утром, в воскресенье, лучшие преподаватели, чтецы и хафизы, участвовавшие в 41-м туре международных соревнований по Священному Корану Исламской Республики Иран, встретились с Лидером исламской революции, приняв участие в собрании, посвященном Корану, в Хусейнии Имама Хомейни.

journalistشهرام مومنی نوکنده
2 февр. 2025 г., 16:02

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