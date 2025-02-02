Закрытие 43-го Международного театрального фестиваля Фаджр

Церемония закрытия 43-го Международного театрального фестиваля Фаджр состоялась в субботу в зале Вахдат в Тегеране с участием министра культуры и исламской ориентации Аббаса Салехи и группы деятелей искусства.

journalistشهرام مومنی نوکنده
2 февр. 2025 г., 13:24

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