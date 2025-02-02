Закрытие 43-го Международного театрального фестиваля Фаджр

Церемония закрытия 43-го Международного театрального фестиваля Фаджр состоялась в субботу в зале Вахдат в Тегеране с участием министра культуры и исламской ориентации Аббаса Салехи и группы деятелей искусства.
Похожие новости
-
Президент Ирана и члены 14-го правительства подтвердили свою приверженность идеалам Имама Хомейни
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – В преддверии 46-й годовщины победы Исламской революции, президент…
-
Аятолла Хаменеи посетил пречистую гробницу Имама Хомейни и кладбище мучеников «Бехешт-е Захра»
Тегеран, 30 января, ИРНА – В преддверии дней Аллаха, приуроченных к декаде «Фаджр» и 46-й годовщине…
-
В преддверии Декады «Фаджр» лидер Исламской революции посетил пречистую гробницу Имама Хомейни и кладбище мучеников «Бехешт-е Захра»
Тегеран, 30 января, ИРНА – В преддверии дней Аллаха, приуроченных к декаде «Фаджр» и 46-й годовщине…
??? ???????????