Фестиваль местных и народных игр в селе Мешхед-е-Тарги-е-Олья

Фестиваль местных и народных игр был проведен во вторник в день Мабас пророка Мухаммеда в селе Мешхед-е-Тарги-е-Олья, входящем в состав города Ширван в провинции Северный Хорасан. На фестивале, который проводился по 6 видам местных соревнований, участники состязались друг с другом.

journalistشهرام مومنی نوکنده
29 янв. 2025 г., 18:00

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