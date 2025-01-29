Фестиваль местных и народных игр в селе Мешхед-е-Тарги-е-Олья

Фестиваль местных и народных игр был проведен во вторник в день Мабас пророка Мухаммеда в селе Мешхед-е-Тарги-е-Олья, входящем в состав города Ширван в провинции Северный Хорасан. На фестивале, который проводился по 6 видам местных соревнований, участники состязались друг с другом.
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