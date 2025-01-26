Лидер Ирана: Говорят, Иран ослаб? Будущее покажет

Верховный лидер Ирана заявил, что этот фантазер сказал, что Иран ослаб! Будущее покажет, кто ослаб.
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