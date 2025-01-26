Встреча министра иностранных дел с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, который в воскресенье утром во главе политической и экономической делегации отправился в Кабул, столицу Афганистана, встретился и провел переговоры с Амир Ханом Муттаки, исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана.