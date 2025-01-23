Президент Ирана строит школу

Второй день визита президента в Хузестан начался с того, что президент заложил первый камень в рамках национального проекта по закладке кирпичей под названием «Народный школьный проект». Это произошло в районе Пардис города Ахваз.
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