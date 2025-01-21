Снегопад в Санендадже, Курдистан

Атмосферный фронт, активный вчера в Курдистан, вызывал снегопады и метели, в результате чего город Санендадж оказался покрыт снегом. Курдистан, занимающий 28 тысяч квадратных километров, расположен на южной окраине горного хребта Загрос и является одним из самых холодных регионов страны.
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