Музей «Бензинхане Абадана»

Заправочная станция в Абадане, согласно некоторым данным, была первой заправочной станцией в Иране. Она была построена в центре города Абадан в 1927 году. Изначально это место использовалось для распределения и продажи керосина, и там продавались канистры с нефтепродуктами.

journalistشهرام مومنی نوکنده
21 янв. 2025 г., 22:39

Похожие новости

????

??? ???????????

You are replying to: .