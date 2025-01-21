Музей «Бензинхане Абадана»

Заправочная станция в Абадане, согласно некоторым данным, была первой заправочной станцией в Иране. Она была построена в центре города Абадан в 1927 году. Изначально это место использовалось для распределения и продажи керосина, и там продавались канистры с нефтепродуктами.
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