Церемония сопровождения Пезешкияна в Таджикистан

Президент Масъуд Пезешкиян покинул Тегеран в полдень среды во главе высокопоставленной делегации политических и экономических деятелей, чтобы совершить официальный визит в Таджикистан и Москву. Его провожал вице-президент Мохаммад Реза Ареф.

journalistشهرام مومنی نوکنده
15 янв. 2025 г., 20:12

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