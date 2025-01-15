Церемония сопровождения Пезешкияна в Таджикистан

Президент Масъуд Пезешкиян покинул Тегеран в полдень среды во главе высокопоставленной делегации политических и экономических деятелей, чтобы совершить официальный визит в Таджикистан и Москву. Его провожал вице-президент Мохаммад Реза Ареф.