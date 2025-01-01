Церемония годовщины гибели Касема Сулеймани

Касем Сулеймани, выдающийся командир Корпуса стражей Исламской революции, был символом сопротивления. Обладая стратегическим мышлением он сыграл решающую роль в разгроме террористических группировок, таких как ИГИЛ, в регионе.
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