Церемония годовщины гибели Касема Сулеймани

Касем Сулеймани, выдающийся командир Корпуса стражей Исламской революции, был символом сопротивления. Обладая стратегическим мышлением он сыграл решающую роль в разгроме террористических группировок, таких как ИГИЛ, в регионе.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 янв. 2025 г., 23:03

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