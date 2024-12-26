Второй день визита президента в Северный Хорасан

В четверг президент Масъуд Пезешкиян провел встречу и выступил с речью перед различными слоями населения Северного Хорасана на второй день своего визита в этот регион.

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 дек. 2024 г., 16:49

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