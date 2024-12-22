Торжественная церемония по поводу Дня женщины

Торжественная церемония в честь женщин состоялась в понедельник утром в Тегеране с участием президента Масъуда Пезешкияна.
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