Торжественная церемония по поводу Дня женщины

Торжественная церемония в честь женщин состоялась в понедельник утром в Тегеране с участием президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
23 дек. 2024 г., 00:56

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