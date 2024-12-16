Чествование олимпийских и паралимпийских медалистов Парижа 2024

Церемония чествования 107 чемпионов, медалистов, тренеров и руководителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже состоялась в понедельник утром в присутствии президента Масъуда Пезшкияна в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 дек. 2024 г., 17:07

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