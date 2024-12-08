Открытие 18-го Иранского фестиваля документального кино

Открытие 18-го Иранского фестиваля документального кино состоялось в воскресенье вечером в кинотеатре "Чарсу" в Тегеране в присутствии большого количества документалистов и представителей СМИ.

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 дек. 2024 г., 01:36

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