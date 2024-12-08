Полёт над озером Махарлу

Махарлу — это сезонное озеро, которое в конце лета в основном пересыхает, а снова заполняется водой с началом дождей осенью и зимой. Это озеро на юге страны является одной из основных сред обитания фламинго и различных видов птиц, которые ежегодно обитают в этом озере. Эти изображения были сделаны во время полёта на параплане, а некоторые фотографии сделаны с высоты более трёх тысяч метров.