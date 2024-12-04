Церковь "Святой Минас"

Церемония в честь "Святой Минас" состоялась во вторник в присутствии армянской общины в церкви "Святой Минас" в Тегеране. В 1875 году в этой церкви был построен алтарь, посвященный "Сурб Минасу", и с тех пор здесь регулярно проводятся литургии и молитвенные службы.