Встреча руководителей студенческих отрядов Басидж

Всеиранская встреча руководителей студенческих отрядов Басидж состоялась в полдень в пятницу в святилище имама Хомейни при участии президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
22 нояб. 2024 г., 18:31

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