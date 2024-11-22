Третий этап велолиги состоялся в среду на велотреке спортивного комплекса «Азади» т Тегеране.
Похожие новости
-
Премьер-лига по волейболу
Матч между командами «Пикан» и «Сайпа» в шестом туре премьер-лиги по волейболу состоялся вечером…
-
Лига чемпионов Азии – Эстегляль Тегерана и Аль-Гарафа Катара
Матч между командами Эстегляль и Аль-Гарафа, первой недели Лиги чемпионов Азии, состоялся в…
-
Премьер-лига футбола – тегеранский «Персеполис» и исфаханский «Зоб-Ахан»
Матч команд футбольного клуба «Персеполис» и «Зоб-Ахан» в первом туре Лиги клубов Ирана состоялся…
Ваш комментарий