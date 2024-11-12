Сбор шафрана на полях Северного Хорасана

Сбор шафрана на полях горрде Фарудж в Северном Хорасане ежегодно начинается в конце октября и длится около месяца. Предполагается, что в этом году будет собрано 29 тонн шафрана с примерно пяти тысяч гектаров полей Северного Хорасана, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.