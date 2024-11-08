Пятничная молитва в Тегеране

Религиозно-политическая церемония пятничной молитвы прошла в Тегеранском университете под руководством Мохаммада Хасана Абу Тораби-Фарда.

journalistشهرام مومنی نوکنده
8 нояб. 2024 г., 18:43

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