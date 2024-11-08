Праздник сбора урожая граната в городе Паве

Сегодня в пятницу в городе Паве состоялся праздник сбора урожая граната с продажей местной продукции и участием жителей.
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