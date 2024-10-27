Тюркменская свадьба

Свадебные торжества у туркмен, подобно их красочным и богато украшенной одежде, имеют особые обычаи и традиции, хранящие свои тайны. Традиции свадеб туркмен провинции Голестан передаются из поколения в поколение и до сих пор сохраняют свою самобытность, хотя и претерпели некоторые изменения. Одним из важных аспектов значения свадебного обряда для туркмен является его экономическая роль.