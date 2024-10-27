Встреча семей погибших сотрудников сил безопасности с Верховным лидером

Группа семей погибших сотрудников сил безопасности в понедельник утром встретилась с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи в Тегеране.

journalistسایت رهبری
27 окт. 2024 г., 16:52

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