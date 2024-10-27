Жители Мешхеда собрались на митинг в поддержку армии и осуждения действий Израиля

Вечером в субботу жители Мешхеда провели митинг на площади Баейтуль-Мукаддас в поддержку армии и осуждения нападений израильского режима.
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