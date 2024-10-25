Прощание с телом иранского врача, проживавшего в Бейруте

Тело погибшего Али Хейдари, врача из Кума, проживавшего в Ливане, было предано земле в пятницу после пятничной молитвы.

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 окт. 2024 г., 17:57

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