Прощание с телом иранского врача, проживавшего в Бейруте

Тело погибшего Али Хейдари, врача из Кума, проживавшего в Ливане, было предано земле в пятницу после пятничной молитвы.
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