Встреча семьи погибших Масумы Карбаси и Резы Авадзе с Лидером Иранской революции

Семья погибшей Мусумы Карбаси и её ливанского супруга в среду, 2 ноября 2024 года, встретилась с лидером Исламской революции. В субботу, 28 октября, в результате воздушного удара израильского режима по Бейруту, были убиты Реза Авадзе и его иранская жена Масума Карбаси.