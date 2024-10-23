Рыболовство в Каспийском море

Рыбалка на побережье Каспийского моря осуществляется методом «парэ». Этот метод заключается в том, что с помощью лодки в определённом расстоянии от берега (на глубине 14 метров) расставляется сеть высотой от 7 до 10 метров и длиной 1200 метров в форме полукруга. После того, как сеть наполнится костистыми рыбами, такими как кефаль, кутум и карп, её вытягивают на берег с помощью трактора.