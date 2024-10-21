Выставка IPAS

21-я международная выставка полицейского, охранного и спасательного оборудования (IPAS) начала свою работу в понедельник в выставочном центре имени имама Хомейни (ре) с участием 222 отечественных и зарубежных компаний.

journalistشهرام مومنی نوکنده
21 окт. 2024 г., 18:37

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .