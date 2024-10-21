Выставка IPAS

21-я международная выставка полицейского, охранного и спасательного оборудования (IPAS) начала свою работу в понедельник в выставочном центре имени имама Хомейни (ре) с участием 222 отечественных и зарубежных компаний.
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