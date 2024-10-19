Концерт «Пайкуби» Национального оркестра Ирана под управлением Хамаюна Рахимияна состоялся в субботу вечером в зале Вахдат, Тегеран. В концерте принял участие Джабер Атаати в качестве солиста на гармоне, исполнив произведения Хашмата Санджери, Мохаммадрезы Тафадзоли, Хамаюна Рахимиана и Фархада Попла.