Концерт «Пайкуби» Национального оркестра Ирана под управлением Хамаюна Рахимияна состоялся в субботу вечером в зале Вахдат, Тегеран. В концерте принял участие Джабер Атаати в качестве солиста на гармоне, исполнив произведения Хашмата Санджери, Мохаммадрезы Тафадзоли, Хамаюна Рахимиана и Фархада Попла.
Похожие новости
-
Концерт Алирезы Горбани в Персеполисе
Иранский известный певец традиционной музыки Алиреза Горбани в понидельник выступил с концертом…
-
Симфонический оркестр Тегерана
В понедельник, 17 июня, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
-
Оркестр Национальной музыки Ирана на накануне Новруза провел концерт "Весеннее очарование"
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Концерт оркестра Национальной музыки Ирана под руководством Мазияра…
Ваш комментарий