Концерт «Пайкуби» Национального оркестра Ирана

Концерт «Пайкуби» Национального оркестра Ирана под управлением Хамаюна Рахимияна состоялся в субботу вечером в зале Вахдат, Тегеран. В концерте принял участие Джабер Атаати в качестве солиста на гармоне, исполнив произведения Хашмата Санджери, Мохаммадрезы Тафадзоли, Хамаюна Рахимиана и Фархада Попла.

journalistشهرام مومنی نوکنده
19 окт. 2024 г., 17:41

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