В память о Яхье Синаваре

Деятели изобразительного искусства, после гибели Яхьи Синавара, борца, писателя, романиста и переводчика из Палестины, взялись за кисти и холсты, создавая произведения искусства, выражающие соболезнования страдающему свободолюбивому народу мира и мусульманской умме.

journalistشهرام مومنی نوکنده
19 окт. 2024 г., 16:40

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