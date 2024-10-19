В память о Яхье Синаваре

Деятели изобразительного искусства, после гибели Яхьи Синавара, борца, писателя, романиста и переводчика из Палестины, взялись за кисти и холсты, создавая произведения искусства, выражающие соболезнования страдающему свободолюбивому народу мира и мусульманской умме.