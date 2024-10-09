9-я международная конференция по правам человека в Америке с точки зрения Верховного лидера Исламской революции состоялась в среду в конференц-зале телерадиокомпании «ИРИБ». В ней приняли участие государственные и военные деятели, а также зарубежные гости и представители региональных движений сопротивления.