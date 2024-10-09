9-я международная конференция по правам человека в Америке

9-я международная конференция по правам человека в Америке с точки зрения Верховного лидера Исламской революции состоялась в среду в конференц-зале телерадиокомпании «ИРИБ». В ней приняли участие государственные и военные деятели, а также зарубежные гости и представители региональных движений сопротивления.

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 окт. 2024 г., 19:57

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