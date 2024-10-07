7-я международная конференция в поддержку палестинских детей и подростков прошла сегодня, во вторник в зале заседаний глав государств с участием председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
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