7-я международная конференция в поддержку палестинских детей и подростков

7-я международная конференция в поддержку палестинских детей и подростков прошла сегодня, во вторник в зале заседаний глав государств с участием председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.

journalistشهرام مومنی نوکنده
7 окт. 2024 г., 18:25

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