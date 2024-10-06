Вручение «Знака победы» командующему ВКС КСИР

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирана аятолла Али Хаменеи вручил «Знак победы» командующему Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералу Амиру Али Хаджизаде за блестящую операцию «Правдивое обещание».

6 окт. 2024 г., 17:35

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