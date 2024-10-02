Верховный лидер: Все мусульмане обязаны встать рядом с народом Ливана

"Все мусульмане обязаны по шариату своими возможностями встать рядом с народом Ливана и гордой «Хизбаллой» и помочь им в борьбе с захватническим и мерзким режимом-притеснителем", заявил Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи.