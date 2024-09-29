Выражение соболезнований по поводу гибели Сейида Хасана Насраллы в офисе "Хезболла" в Тегеране

Церемония выражения соболезнований по поводу гибели Сейида Хасана Насраллы была проведена в воскресенье в офисе "Хезболла" Ливана в Тегеране.
Похожие новости
-
Командующий силами "Кудс": Мы останемся рядом с "Хезболла" до освобождения Иерусалима
Тегеран, 29 сентября, ИРНА – «Дай бог, мы продолжим путь и учение господина Хасана Насраллы…
-
Убийство главы «Хезболлы»: Иран призвал к созыву экстренного заседания СБ ООН
Нью-Йорк, 29 сентября, ИРНА – Исламская Республика Иран в письме к Генеральному секретарю ООН…
-
Арагчи: Израиль должен следить за влиянием крови Насраллы на расширение сопротивления
Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на фоне гибели генерального…
??? ???????????