Выражение соболезнований по поводу гибели Сейида Хасана Насраллы в офисе "Хезболла" в Тегеране

Церемония выражения соболезнований по поводу гибели Сейида Хасана Насраллы была проведена в воскресенье в офисе "Хезболла" Ливана в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
29 сент. 2024 г., 21:09

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